Adana Demirspor, Rize deplasmanında

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Rize deplasmanında
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25 Ocak 2025 12:57
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak.  Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sezonda 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son sırada yer alıyor.

Rize ekibi ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk maçında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybetti.

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