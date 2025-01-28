Adana Demirspor, Manchester City'den teknik direktör getiriyor

Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor, Manchester City'den teknik direktör getiriyor
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28 Ocak 2025 16:11
Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Habere göre; Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi ve kısa süre içinde kendisini Adana Demirspor'un başına geçirecek imzayı atacak.

Avcı kariyerinde; Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor, Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yaparken, Chorley'de altayapı koordinatörlüğü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörlüğü görevini üstlendi.

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