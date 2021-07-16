Adana Demirspor, Luiz ile görüşmeleri sürdürüyor

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Brezilyalı stoper David Luiz ile görüşmelerinde ilerleme kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor, Luiz ile görüşmeleri sürdürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2021 14:08
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transferde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Belhanda ve Balotelli gibi iki flaş ismi kadrosuna katan Adana Demirspor, son olarak bir büyük sürpriz daha yaptı ve David Luiz ile görüşmelere başladı.

Transferde son dakika sürprizi yaşanmaz ve süreçte bir pürüz çıkmazsa ise David Luiz ile anlaşması beklenen Adana Demirspor'un oyuncuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da perşembe akşamı canlı yayına çıkarak "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor
Umarım bitirebiliriz. Komisyonlar yüksek olduğunda biraz pazarlık yapmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.