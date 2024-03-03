Adana Demirspor evinde çıkış arıyor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Adana Demirspor evinde çıkış arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2024 12:40
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Süper Lig'de topladığı 32 puanla haftaya 12. sırada giren Adana ekibi, 29 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle mücadele edecek.

Son 5 maçında 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan mavi-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery