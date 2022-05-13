Adana Demirspor'dan Galatasaray'a Yunus teklifi

2 sezondur Adana Demirspor formasını terleten Yunus Akgün, sezon sonu Sarı-Kırmızılı takıma dönmeyi hedeflerken Başkan Sancak'ın Cimbom'a 5 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.



Diriliş Postası'nda yer alan habere göre; Bonservisi Galatasaray'da olan genç futbolcuya Avrupa'nın birçok külünden teklif var. Adana Demirspor ise genç futbolcuyu satın alarak kadrosunda tutmayı hedefliyor.



Kerem'in yerine Yunus



Sarı-Kırmızılılar ise Yunus Akgün ile sözleşme uzatarak genç yıldızı ileriki sezonlarda satmayı planlıyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelecek ciddi bir transfer teklifinde de Yunus Akgün takım için alternatif olarak düşünülüyor.



35 maça çıktı



Adana Demirspor'da bu sezon 35 maça çıkan Yunus Akgün, 8 gol 9 asistlik performans gösterdi. 31 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, Süper Lig'de 7 gol 6 asist yaptı. Akgün, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez sahaya çıkarken 1 gol 3 asist yapmayı başardı.



