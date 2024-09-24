Adana Demirspor'da sürpriz: Volkan Demirel

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, Volkan Demirel ile masaya oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da sürpriz: Volkan Demirel
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24 Eylül 2024 13:30
Son güncelleme 24 Eylül 2024 13:45
SPORX ÖZEL - Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Volkan Demirel ile bir araya geldi.

Avustralyalı teknik adam ile çıkılan 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alınması üzerine yolları ayıran Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasına yazdığı Volkan Demirel ile temasa geçti. Her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.
KARİYERİNDE İKİ TAKIM VAR

42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.

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