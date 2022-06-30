Adana Demirspor'da Semih Güler'le 3 yıl daha

Adana Demirspor, sözleşmesi sona eren Semih Güler ile 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Semih Güler'le 3 yıl daha
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30 Haziran 2022 17:43
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, defans oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki defans oyuncusu Semih ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Semih, Akdeniz ekibinde 16 Ocak 2019'dan bu yana forma giyiyor.



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