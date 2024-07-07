Adana Demirspor'da Mendoza sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da kanat oyuncusu Stiven Mendoza sözleşmesini feshetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Mendoza sözleşmesini feshetti
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07 Temmuz 2024 03:26
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada kulübün futbolcunun sözleşmesindeki tüm sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilerek, "Buna rağmen oyuncumuz, ailevi sebeplerini öne sürerek eşinin gelmek istememesi üzerine 4 Temmuz itibarıyla sözleşmesini haksız olarak feshetmiştir. Kulübümüz ve hukuk birimimiz konuyla ilgili girişimlerine başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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