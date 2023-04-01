Adana Demirspor'da kırmızı kart itirazı

Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues, Galatasaray maçında Dries Mertens ile girdiği mücadelenin ardından Belçikalı yıldız için kırmızı kart bekledi. Ali Şansalan Mertens'e sarı kart gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Adana Demirspor'da kırmızı kart itirazı
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01 Nisan 2023 21:52
Galatasaray ile Adana Demirspor'u karşı karşıya getiren maçta konuk ekip kırmızı kart itirazında bulundu.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Adana Demirspor forması giyen Kevin Rodrigues, Dries Mertens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Rodrigues, Mertens'e kırmızı kart çıkması yönünde maçın hakemi Ali Şansalan'a itiraz etti.

Ali Şansalan, Mertens'i sarı kart ile cezalandırdı.

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