Adana Demirspor'da kırmızı kart itirazı

Galatasaray ile Adana Demirspor'u karşı karşıya getiren maçta konuk ekip kırmızı kart itirazında bulundu.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Adana Demirspor forması giyen Kevin Rodrigues, Dries Mertens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Rodrigues, Mertens'e kırmızı kart çıkması yönünde maçın hakemi Ali Şansalan'a itiraz etti.
Ali Şansalan, Mertens'i sarı kart ile cezalandırdı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Adana Demirspor forması giyen Kevin Rodrigues, Dries Mertens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Rodrigues, Mertens'e kırmızı kart çıkması yönünde maçın hakemi Ali Şansalan'a itiraz etti.
Ali Şansalan, Mertens'i sarı kart ile cezalandırdı.
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