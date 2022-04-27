Adana Demirspor'da hazırlıklar devam ediyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertliler teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertliler teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.