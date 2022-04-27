Adana Demirspor'da hazırlıklar devam ediyor

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da hazırlıklar devam ediyor
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27 Nisan 2022 22:30
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertliler teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

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