Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, 30 yaşında ve 1,84 boyundaki smaçör Ezgi Bektaş ile anlaşmaya vardı.



EN SON KUZEYBORU'DA FORMA GİYDİ



Tecrübeli oyuncu son olarak Kuzeyboru forması giymişti. Tecrübeli oyuncu daha önce, Aydın BŞB, PTT, Fenerbahçe Opet ve İlbank takımlarında da forma giydi.





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