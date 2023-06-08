Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 30 yaşındaki smaçör Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor bir transferi daha açıkladı
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08 Haziran 2023 14:21
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, 30 yaşında ve 1,84 boyundaki smaçör Ezgi Bektaş ile anlaşmaya vardı.

EN SON KUZEYBORU'DA FORMA GİYDİ

Tecrübeli oyuncu son olarak Kuzeyboru forması giymişti. Tecrübeli oyuncu daha önce, Aydın BŞB, PTT, Fenerbahçe Opet ve İlbank takımlarında da forma giydi.

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