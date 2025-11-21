Adana Demirspor'a puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Adana Demirspor, ligde eksi 23 puanla son sırada bulunuyor.
