Adana Demirspor'a PSG'den transfer: Michut

Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Adana Demirspor'a PSG'den transfer: Michut
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15 Eylül 2023 19:10
Son güncelleme 15 Eylül 2023 19:19
Transferin son günlerine girilirken Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi. 

PSG'DEN TRANSFER

Transfer döneminin son saatlerinde çalışmalarına hız kazandıran Adana Demirspor, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Michut ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.


İSTATİSTİKLERİ 

Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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