Acun Ilıcalı: 'Yabancı hakem şart!'

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakemlerle ilgili ortaya çıkan bahis skandalının ardından bir paylaşım yaptı.
Ilıcalı, yaptığı paylaşımda yabancı hakemin şart olduğunu söyledi.
Acun Ilıcalı, "Yöneticilik yaptığım dönemde defalarca söylemiştim, bugün bir kez daha söylüyorum. Türk futbolu için yabancı hakem şart." ifadelerini kullandı.
TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEDİ?
* Profesyonel 571 hakem
* Aktif hesabı olan 371 hakem
* 7 üst klasman hakemi var.
* 15 üst klasman yardımcı hakem var.
* 36 klasman hakemi var.
* 94 klasman yardımcı hakemi var.
* 1 hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı.
* 10 hakem 10.000 üzerinde maça bahis oynadı.
* 42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı.
* Bazı hakemler tek seferlik oynadı.
