Acun Ilıcalı: "Yabancı hakem şart!"

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, ortaya çıkan bahis skandalı ile ilgili açıklama yaptı ve yabancı hakemin şart olduğunu söyledi.

calendar 27 Ekim 2025 17:20 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı: 'Yabancı hakem şart!'




Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakemlerle ilgili ortaya çıkan bahis skandalının ardından bir paylaşım yaptı.

Ilıcalı, yaptığı paylaşımda yabancı hakemin şart olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, "Yöneticilik yaptığım dönemde defalarca söylemiştim, bugün bir kez daha söylüyorum. Türk futbolu için yabancı hakem şart." ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEDİ?

* Profesyonel 571 hakem

* Aktif hesabı olan 371 hakem

* 7 üst klasman hakemi var.

* 15 üst klasman yardımcı hakem var.

* 36 klasman hakemi var.

* 94 klasman yardımcı hakemi var.

* 1 hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı.

* 10 hakem 10.000 üzerinde maça bahis oynadı.

* 42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı.

* Bazı hakemler tek seferlik oynadı.

SON HABERLER
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
