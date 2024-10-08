Acun Ilıcalı: "Osimhen'i 'Keşke biz alsaydık' diye bir şey demedik"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ile ilgili soruları yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Osimhen'i 'Keşke biz alsaydık' diye bir şey demedik'
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08 Ekim 2024 01:42
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili 'Pişman mısınız?' sorusuna yanıt verdi.

"OSIMHEN İÇİN KONUŞMADIK"

Acun Ilıcalı, "Victor Osimhen için biz aramızda konuşmadık. Değerli bir oyuncu ama istemedik. Osimhen'i keşke biz alsaydık demedik! Vallahi demedik billahi demedik." açıklamasını yaptı.

"SEZON SONU FORVETLERİ KIYASLAYALIM"

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı "Değerli bir oyuncu ama istemedik. Osimhen'i getirdik; Dzeko, En-Nesyri ve Cenk var! 4 forvet olacak, kim oynayacak? Osimhen'i oynatırsan, diğerlerini bekletecek misin? Şu anda forvetleri kıyaslamak için erken, sezon sonu değerlendirelim isterseniz." ifadelerini kullandı.

"EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI ARTIYOR"

Youssef En-Nesyri'nin eleştirilen performansının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "11 maçta 1 gol attı ama kaç maçta 90 dakika oynamış? Kalecinin çıkardığını, direğin içinden dönenleri de sayarsanız her geçen gün performansı artıyor. Sevilla 35-40 milyon euroluk teklifleri kabul etmedi." dedi.

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