Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
"ÖYLE BİR TRANSFER OLACAK"
"Yeni bir transfer olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Ilıcalı, "Transfer mi? Transferde fazlasını yaptık. Bırakın limiti, limiti geçtik. Şu an çözüm arıyoruz. Transferi taraftarımız istiyordu, biz de gözümüzü karartmıştık. Başkanımız bu konuyu kafasına koydu, şampiyonluk için kenetlendik, bu takımı nasıl daha iyi yaparız diye düşündük. Ocak ayında Avrupa'nın en iyisi biz olabiliriz. Avrupa'da bile çok az takımda olur bu kadar kaliteli transfer. Transfer yapacağız ama bir oyuncu yollamamız gerek. Öyle bir transfer olacak (Gülerek). Çok mutluyuz. Taraftarlarımızın transferlerimizi beğenmesi çok mutlu ediyor. Baştan sallarlar transfer, oyuncu sahada cevap verir. Bizim oyuncularımız için atar tutarlar, oyuncu da cevabı verir." ifadelerini kullandı.
"ÖYLE BİR TRANSFER OLACAK"
"Yeni bir transfer olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Ilıcalı, "Transfer mi? Transferde fazlasını yaptık. Bırakın limiti, limiti geçtik. Şu an çözüm arıyoruz. Transferi taraftarımız istiyordu, biz de gözümüzü karartmıştık. Başkanımız bu konuyu kafasına koydu, şampiyonluk için kenetlendik, bu takımı nasıl daha iyi yaparız diye düşündük. Ocak ayında Avrupa'nın en iyisi biz olabiliriz. Avrupa'da bile çok az takımda olur bu kadar kaliteli transfer. Transfer yapacağız ama bir oyuncu yollamamız gerek. Öyle bir transfer olacak (Gülerek). Çok mutluyuz. Taraftarlarımızın transferlerimizi beğenmesi çok mutlu ediyor. Baştan sallarlar transfer, oyuncu sahada cevap verir. Bizim oyuncularımız için atar tutarlar, oyuncu da cevabı verir." ifadelerini kullandı.