Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk ve hakem sorusuna yanıt

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Konyaspor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk ve hakem sorusuna yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 00:57
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili Beyaz TV'ye konuşan Acun Ilıcalı "Her zamanki gibi iddialıyız. Sonuna kadar devam edeceğiz iddiamızda. Çok hafta, çok maç var. Her şey bir anda değişebilir. Sonuna kadar kovalayacağız." dedi.

HAKEM KARARLARI İÇİN CEVAP

"Hakemlik bir şey var mı?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı "Pozisyonlara bakalım, görelim. Genelde inceleyip konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery