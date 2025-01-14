Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili Beyaz TV'ye konuşan Acun Ilıcalı "Her zamanki gibi iddialıyız. Sonuna kadar devam edeceğiz iddiamızda. Çok hafta, çok maç var. Her şey bir anda değişebilir. Sonuna kadar kovalayacağız." dedi.
HAKEM KARARLARI İÇİN CEVAP
"Hakemlik bir şey var mı?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı "Pozisyonlara bakalım, görelim. Genelde inceleyip konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk ve hakem sorusuna yanıt
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Konyaspor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...
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14 Ocak 2025 00:57
Fenerbahçe
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