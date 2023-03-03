Achraf Hakimi'ye tecavüz suçlaması

PSG'nin Faslı oyuncusu Achraf Hakimi sıkıntılı günler yaşıyor. 24 yaşındaki oyuncuya tecavüz iddiasıyla dava açıldı.



PSG forması giyen Achraf Hakimi, tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncu 23 yaşındaki bir kadına kendi evinde tecavüz ettiği iddiasıyla dava açıldı.



Ülke basınına göre; Fransız savcılar soruşturmayı başlattı. Hakimi'nin avukatı olayla ilgili yaptığı açıklamada atılan suçlamaların doğru olmadığını söyledi.



Oyuncunun avukatı Fanny Colin yaptığı açıklamada, "Birkaç saatlik duruşmadan sonra, tecavüz iddiasında bulunan kişi tıbbi ve psikolojik muayeneyi reddetti, Hakimi ile görüşmek istemedi. Polisin elindeki belgelerle, Hakimi'nin bir şantaja maruz kaldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI



Bu olaydan sonra Hakimi, şok bir haberle daha sarsıldı. Faslı yıldızın eşi Hiba Abouk, Hakimi'ye boşanma davası açtı.



Olayla ilgili oyuncunun kulübü Paris Saint Germain'den henüz bir açıklama yapılmadı.





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