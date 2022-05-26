Abraham: 'Thierry Henry ve Drogba kadar kazanmak isterim'

Roma'nın golcüsü Tammy Abraham, Feyenoord'u yendikleri maç sonrası açıklama yaptı.



Kupayı kaldıran taraf oldukları için yaşadığı sevinci anlatan Abraham, "Buraya gelirken kupalar hayal ettiğimi söylemiştim. Maç temposu nedeniyle hiç enerjim kalmadı, maçın sonlarında da görmüşsünüzdür. Ben bu takım için her şeyimi vermeye hazırım" açıklamasını yaptı.



"Kariyerimi sonlandırdığımda bu kupayı çok güzel hatırlayacağım" diyen Abraham "Roma'yla kupa kazanmayı çok istedim ve başardım. Didier Drogba ve Thierry Henry'yi her zaman kendime örnek aldım, onlar kadar kupa kaldırmak istiyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.





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