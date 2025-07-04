Abraham imzayı attı, Ayasofya'ya gitti!

Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, dün akşam sözleşme imzaladı.
Siyah beyazlı kulüp, transferi şöyle duyurdu:
"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."
AYASOFYA'YA GİTTİ
Abraham, imza töreninden sonra İstanbul'da en çok merak ettiği yer olan Ayasofya'ya gitti.
Kulüpten şu açıklama yapıldı:
"Yeni transferimiz Tammy Abraham için dijital mecralarımızdan paylaştığımız videoya Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yaptı.
Tammy Abraham, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği ülkemizin en önemli tarihi miraslarından olan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'ni ziyaret etti.
Bu vesileyle söz konusu videonun hazırlanmasındaki destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." (Halk TV)
Siyah beyazlı kulüp, transferi şöyle duyurdu:
"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."
AYASOFYA'YA GİTTİ
Abraham, imza töreninden sonra İstanbul'da en çok merak ettiği yer olan Ayasofya'ya gitti.
Kulüpten şu açıklama yapıldı:
"Yeni transferimiz Tammy Abraham için dijital mecralarımızdan paylaştığımız videoya Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yaptı.
Tammy Abraham, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği ülkemizin en önemli tarihi miraslarından olan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'ni ziyaret etti.
Bu vesileyle söz konusu videonun hazırlanmasındaki destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." (Halk TV)