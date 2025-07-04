Abraham imzayı attı, Ayasofya'ya gitti!

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, imza töreninden hemen sonra en çok merak ettiği yer olan Ayasofya'ya ziyarete gitti.

calendar 04 Temmuz 2025 12:54
Fotoğraf: bjk.com.tr
Abraham imzayı attı, Ayasofya'ya gitti!
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Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, dün akşam sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlı kulüp, transferi şöyle duyurdu:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.


A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

AYASOFYA'YA GİTTİ

Abraham, imza töreninden sonra İstanbul'da en çok merak ettiği yer olan Ayasofya'ya gitti.

Kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Yeni transferimiz Tammy Abraham için dijital mecralarımızdan paylaştığımız videoya Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yaptı.

Tammy Abraham, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği ülkemizin en önemli tarihi miraslarından olan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'ni ziyaret etti.

Bu vesileyle söz konusu videonun hazırlanmasındaki destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." (Halk TV)

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