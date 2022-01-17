Aboubakar ile Garry Rodrigues yenişemedi!

Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Yeşil Burun Adaları 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan detaylar...

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Aboubakar ile Garry Rodrigues yenişemedi!
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17 Ocak 2022 20:57
Afrika Uluslar Kupası A Grubu 3. maçında Kamerun ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.

Kamerun, karşılaşmada 39. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile öne geçti. Yeşil Burun Adaları ise bu gole bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Garry Rodrigues'in attığı golle 53. dakikada karşılık verdi.

Vincent Aboubakar, attığı bu golle turnuvada 3 maçta 5 gole ulaşmış oldu.

Bu sonucun ardından Kamerun, grubunu 7 puanla tamamladı ve bir üst tura yükseldi. 4 puanı bulunan Yeşil Burun Adaları ise son 16 turuna kalabilmek için 6 grup içinde en iyi dört üçüncü takım arasına girmeye bekleyecek.

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