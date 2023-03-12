Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Meidpol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vincent Aboubakar ve 55. dakikada Aboubakar'ın asistiyle Arthur Masuaku kaydetti.



Başakşehir'de Adnan Januzaj, Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısıyla 35. dakikada kırmızı kart gördü. Januzaj, 'Ayağım kaydı' diyerek kırmızı karta itiraz etti.



BEŞİKTAŞ ÇIKIŞTA, BAŞAKŞEHİR DÜŞÜŞTE



Üst üste ikinci kez kazanan Beşiktaş, puanını 46'ya yükseltti. Son 6 maçta 4'üncü, üst üste 3'üncü yenilgisini alan Başakşehir 40 puanda kaldı.



Beşiktaş, gelecek hafta İstanbulspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.



ŞENOL GÜNEŞ, KAZANAN 11'İ BOZMADI



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz haftaki Ankaragücü maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi.



Kalede Mert Gönok, savunmada Onur Bulut, Tayyip Talha Sonuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic, Nathan Redmond ve Cenk Tosun'a şans veren Güneş, hücumda ise Vincent Aboubakar'ı sahaya sürdü.



RACHID GHEZZAL, BU HAFTA DA YOK



Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde ısınırken sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Rachid Ghezzal; MKE Ankaragücü maçının ardından Medipol Başakşehir deplasmanında da takımını yalnız bıraktı.



Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Cezayirli futbolcu, yapılan son kontrollerin ardından riske edilmeyerek kadroya alınmadı.



ALLI VE N'KOUDOU KADROYA ALINMADI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiliz futbolcu Dele Alli ve Kamerunlu hücum oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu, Ankaragücü maçında olduğu gibi Medipol Başakşehir deplasmanında da kadroya dahil etmedi.



Geçtiğimiz hafta Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden iki oyuncu, bu hafta da 21 kişilik kadroda yer bulmadı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Atiba Hutchinson ve Kerem Atakan Kesgin de kadroda olmayan diğer oyuncular oldu.



WELINTON CEZALI



Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bıraktı.



Ankaragücü mücadelesinde 90. dakikada oyuna giren Welinton, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla, bu sezonki 4. kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.



BAŞAKŞEHİR ETKİLİ BAŞLADI



Başakşehir, mücadeleye daha atak başlarken Beşiktaş ise tedbirli bir anlayışla sahaya çıktı. İlk 10 dakikada üst üste Başakşehir atakları oldu. Januzaj, Aleksic ve Szysz ile Beşiktaş kalesinde etkili olan ev sahibi ekip, bu baskısından sonuç alamadı.



ABOUBAKAR, İLK FIRSATTA GOLÜ ATTI



Beşiktaş, maçtaki ilk etkili atağında Aboubakar ile 15. dakikada golü buldu.



Salih Uçan'ın pasıyla topla buluşan Vincent Aboubakar, rakibini ekarte ederek ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Volkan Babacan'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



1-0'dan sonra Beşiktaş savunma güvenliğini ön plana aldı ve kontrataklar denemeye başladı. Başakşehir, ön alandaki agresif presini artırdı ve üst üste ataklar yapmaya başladı.



BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI



Başakşehir, beraberlik golü için baskısını sürdürürken 10 kişi kaldı.



Adnan Januzaj'ın, ikili mücadele sırasında Gedson Fernandes'e yerden kayarak yaptığı kontrolsüz hareket sonrasında hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Belçikalı oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.



Januzaj, pozisyonda ayağının kaydığını belirterek itiraz etti ancak Kalkavan'ın kararı değişmedi.



TAYYİP TALHA SAKATLANDI



Beşiktaş'ta ise Tayyip Talha Sanuç 40. dakikada sakatlanarak yerini Romain Saiss'e bıraktı. Tayyip Talha, kenara sedyede geldi.



BEŞİKTAŞ SAVUNMASI HATA YAPMADI



Başakşehir, 10 kişi olmasına rağmen daha çok atak yapan taraftı ancak dikkatli Beşiktaş savunması, ciddi bir pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



ARTHUR MASUAKU, 3 PUANI EMNİYETE ALDI



Beşiktaş, ilk yarıdakinin aksine ikinci yarıya daha çok pas yaparak başladı. Galibiyeti emniyet altına alacak gol için baskısını artıran siyah beyazlılar, Başakşehir kalesinde etkili olmaya başaldı.



Cenk Tosun ve Saiss ile gole yaklaşan Beşiktaş, Arthur Masuaku ile 55. dakikada farkı ikiye çıkardı.



Vincent Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Arthur Masuaku, ceza alanı sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Volkan Babacan'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



BEŞİKTAŞ, RAHAT RAHAT TAMAMLADI



2-0'dan sonra Beşiktaş, oyunun temposunu düşürdü ve sabırla pas yaparak oyunu kontrol altında tuttu. Zaman zaman 3. gol için fırsatlar da yakalayan Beşiktaş, Başakşehir'in etkili olmasına izin vermedi.



Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, farkı azaltmak için üst üste hamleler yapsa da hem 10 kişi kalmanın hem de hafta içi maç yapmanın getirmiş olduğu yorgunlukla değişikliklerinden sonuç alamadı.



Beşiktaş, rahat olduğu son bölümde skoru tutmayı başardı ve zorlu deplasmandan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Beşiktaş deplasmanda öne geçti. Cenk Tosun'un presi sonrasında Salih Uçan orta sahada topu kaptı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Aboubakar, Ahmed Touba'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

20. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic'in son çizgiye inip penaltı noktasına gönderdiği ortada Januzaj bekletmeden vurdu ancak Masuaku son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

27. dakikada Duarte'nin uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Szysz, masait pozisyondaki Figueiredo'yu gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada Beşiktaş ceza sahası önünde yaşanan pozisyonda Januzaj'ın müdahalesinin ardından VAR uyarısıyla hakem Mete Kalkavan pozisyonu tekrar izledi. Kalkavan, 35. dakikada Januzaj'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

41. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla rakip ceza sahasına gelen Onur Bulut, müsait pozisyondaki Aboubakar'ı gördü. Bu futbolcu bekletmeden soldan bindiren Masuaku'ya pasını aktardı. Masuaku soldan ceza sahasına girer girmez sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

58. dakikada Beşiktaş 3. gole yaklaştı. Volkan Babacan'ın pasında Gedson Fernandes, Şener'den önce topu kapıp kale sahası önündeki Redmond'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole engel oldu.

58. dakikada Beşiktaş bu kez Cenk Tosun'la pozisyon yakaladı. Masuaku'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan golcü oyuncu, rakibinden sıyrılıp kale sahası önüne geldi. Cenk'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90+4. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kale sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Vincent Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 73 Edgar Ie), Duarte, Ahmed Touba, Lima (Dk. 80 Okaka), Biglia (Dk. 72 Berkay Özcan), Aleksic (Dk. 59 Mahmut Tekdemir), Deniz Türüç (Dk. 73 Serdar Gürler), Januzaj, Figueiredo, Szysz

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 41 Saiss), Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 70 Maxim), Gedson Fernandes, Redmond (Dk. 70 Rosier), Hadziahmetovic, Cenk Tosun (Dk. 85 Tayfur Bingöl), Aboubakar

Goller: Dk. 15 Aboubakar, Dk. 55 Masuaku (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 35 Januzaj (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 6 Colley, Dk. 70 Hadziahmetovic (Beşiktaş)





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