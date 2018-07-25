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Abdurrahim Albayrak transfer için gidiyor

Hazırlık maçlarındaki savunma hataları Galatasaray'ı harekete geçirdi. Aslan, stoper Miranda için son kez İtalyan kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Star
Abdurrahim Albayrak transfer için gidiyor
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25 Temmuz 2018 10:01
Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında Maicon, Ahmet Çalık ve Donk'u stoperde oynatan ama memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim'in yönetimden Jason Denayer dışında acilen kaliteli bir stoper alınmasını istediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın listesinin başında İtalya'nın İnter takımında oynayan Miranda var. 33 yaşındaki Miranda için Cim-Bom kiralama teklifinde bulunmuş ancak "Olmaz, satılık" cevabını almıştı.

ALBAYRAK, BREZİLYALI İÇİN DEVREDE

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Fatih Terim'in bu isteği üzerine hafta sonunda İtalya'ya çıkarma yapıp İnter yöneticilerine bir kez daha satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunacağı, olumlu cevap alırsa Brezilyalı savunma oyuncusuyla masaya oturacağı öğrenildi.

1.86 metre boyundaki Miranda olmadığı takdirde Galatasaray listedeki diğer adaylar Monacolu Kamil Glik ve Chelseali Kurt Zouma için girişimde bulunacak.

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