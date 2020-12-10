Abdullah Avcı'nın hedefi Mahmut Tekdemir

Trabzonspor devre arasında Başakşehir'in orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i transfer etmek istediği bildirildi.

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Abdullah Avcı'nın hedefi Mahmut Tekdemir
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10 Aralık 2020 09:00
Trabzonspor devre arasında Başakşehir'in orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı iddia edildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisine oldukça sıcak baktığı ifade edilirken, orta sahada hem savunma güvenliğini arttırmayı hem de topun daha fazla takımda kalmasını sağlamayı hedeflediği öğrenildi.

İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

Ocak ayında 33 yaşına basacak olan milli futbolcu için Başakşehir'in makul bir bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme şansının yüksek olabileceği belirtiliyor. Tekdemir, her iki ayağını da kullanabiliyor.



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