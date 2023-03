Abdullah Avcı: 'Zarar verecek bir şey yapmam'

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor ailesine, camiasına zarar verecek bir şey asla yapmam." dedi.



Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 45 dakikada 6 net pozisyonuna girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini belirtti.



Basel ile oynadıkları karşılaşmalarla birlikte son 3 maçta 20 net gol pozisyonlarının olduğunu ifade eden Avcı, "Her şeyi denedik. İkinci yarı itibarıyla formasyon değişikliği yapıyor ve 6. dakikasında merkezden şut, gol yiyoruz. Golü kaçırıyorsan kırılma başlıyor. Yediğinizde daha fazla kırılma oluyor. 2-0'dan sonra çevirmek için hamleler yaptık ama karşılığını alamadık." diye konuştu.



Enteresan bir sezon geçirdiklerini ifade eden Avcı, "Üzgünüz. Kendi evimizde 36 maç sonra kaybettik. Taraftarlardan özür diliyoruz. Bundan sonraki süreci daha sağlıklı hale nasıl getireceğiz, ona bakacağız. Önümüzde Türkiye Kupası hedefi var. Zihinsel olarak da kafamızı nasıl kaldıracağız, ona bakacağız." şeklinde konuştu.



Avcı, maç içerisinde kendisine ve takıma yapılan protestolara ilişkin, şunları söyledi:



"Protesto bunun içinde var. Bazen 'Transfere yok, taraftara ihtiyacımız var.' dedim. Maç içerisindeki protesto beni veya oyuncuyu oyuna sokmuyor. Maç bittikten sonra yapılması daha doğru. Trabzonspor ailesine, camiasına zarar verecek bir şey asla yapmam. Bunun değerlendirmesini kendi içimde ve yönetimle de yaparım. Şu an itibarıyla 28 ayda çok önemli işler yapan bir takımız. Geçen sezon nasıl 'Abdullah Avcı buraya' diye bağırdıysalar, şimdi de protesto yapmaya hakları var. Maç bittikten sonra yapsınlar, eleştiriye açığız."



Olağanüstü genel kurul kararı ve Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifasıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Avcı, "Camiaya hayırlı olsun. Birlikte harika şeyler yaşadık. Tarihte her zaman güzellikle anılacaktır. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna o süreçte yaşadığımız duygular için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



İzinli olduğu için maç kadrosunda yer almayan Vitor Hugo'nun annesinin ciddi bir rahatsızlığının bulunduğunu ve bu nedenle kendisine izin verdiğini açıklayan Avcı, Marek Hamsik ile Edin Visca'nın da gelecek hafta takımda olacağını sözlerine ekledi.





