Abdullah Avcı ve 24 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Trabzonspor şampiyonluğa gün sayarken, teknik direktör Abdullah Avcı ve kadroda bulunan 35 oyuncudan 24'ü kariyerlerindeki ilk şampiyonluğu yaşamış olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı ve 24 futbolcunun ilk şampiyonluğu
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26 Nisan 2022 12:33
26 haftadır ligin zirvesine ambargo koyan Trabzonspor, Antalyaspor maçında 1 puan bile alsa şampiyonluğunu ilan edecek. Bu mutluluk, teknik direktör Abdullah Avcı ve A takım kadrosundaki tam 24 oyuncu için ilk olma özelliğini taşıyor.

Trabzonspor'un yerli isimlerinden Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Hüseyin Türkmen, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli, ve Muhammet Taha Tepe ve Yusuf Erdoğan kariyerlerinin ilk şampiyonluğuna hazırlanıyor.

Yabancı yıldızlardan ise Marek Hamsik, Bruno Peres, Jean Kouassi, Manolis Siopis ve Puchacz bu heyecanı yaşıyor. Özellikle 35 yaşındaki Hamsik için bu sezonun anlamı çok farklı. Napoli'de efsaneleşen Slovak yıldız, İtalyan ekibinde 12 sene oynamasına rağmen Serie A'yı hiç kazanamamıştı.

2 yerli bu sevinci yaşadı

35 kişilik A takım kadrosunda yabancı oyunculardan Cornelius Kopenhag'da 3, Nwakaeme Hapoel Beer Sheva'da 3, Denswil Club Brugge'da 3 ve Ajax'ta 2, Edin Visca Zeljeznicar ve Başakşehir'de toplam 2, Trondsen Rosenborg'da 2, Djaniny Santos Laguna'da 2, Vitor Hugo Palmeiras'ra 1, Bakasetas AEK'da 1, Koita Montpellier'de 1 ve Gervinho Lille'de 1 şampiyonluk yaşamıştı. Yerlilerden ise Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta şampiyonluk sevincini tattı. 

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