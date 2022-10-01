Abdullah Avcı, üç yerliden vazgeçmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçında üç yerli futbolcuya ilk 11'de yer verdi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, üç yerliden vazgeçmedi
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01 Ekim 2022 16:59
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olurken, Abdullah Avcı, üç yerli oyuncuya kadroda şans tanıdı.

AVCI, ÜÇ YERLİ OYUNCUYA ŞANS VERDİ

Deneyimli teknik adam, kalede Uğurcan Çakır, sol bekte Eren Elmalı ve orta sahada da Abdülkadir Ömür'den vazgeçmedi.

UMUT BOZOK YEDEKLERDE

Bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı tam anlamıyla hazır olmadığı için yedeklerde yer aldı. Ayrıca Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Umut Bozok da ilk 11'de şans bulamadı.



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