Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olurken, Abdullah Avcı, üç yerli oyuncuya kadroda şans tanıdı.
AVCI, ÜÇ YERLİ OYUNCUYA ŞANS VERDİ
Deneyimli teknik adam, kalede Uğurcan Çakır, sol bekte Eren Elmalı ve orta sahada da Abdülkadir Ömür'den vazgeçmedi.
UMUT BOZOK YEDEKLERDE
Bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı tam anlamıyla hazır olmadığı için yedeklerde yer aldı. Ayrıca Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Umut Bozok da ilk 11'de şans bulamadı.
AVCI, ÜÇ YERLİ OYUNCUYA ŞANS VERDİ
Deneyimli teknik adam, kalede Uğurcan Çakır, sol bekte Eren Elmalı ve orta sahada da Abdülkadir Ömür'den vazgeçmedi.
UMUT BOZOK YEDEKLERDE
Bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı tam anlamıyla hazır olmadığı için yedeklerde yer aldı. Ayrıca Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Umut Bozok da ilk 11'de şans bulamadı.
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