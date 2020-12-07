Abdullah Avcı: "Süper Lig'de kolay maç yok!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı öncesinde oyuncularıyla konuşma yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı: 'Süper Lig'de kolay maç yok!'
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07 Aralık 2020 10:31
Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ederek ligdeki tırmanışını sürdürmek istiyor.

Takımın başına geçtiği ilk maçta Erzurumspor'u ardından da Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla geçen bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, rakibin eksiklerinin avantaj olarak görülmemesini istedi.

"AYNI İNANÇ VE HEYECANLA"

Her takımın kadro genişliği ve dengeli bir planlaması olduğunu belirten Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Asla kolay maç yok. Kendi yapacaklarımıza odaklanıp sonuca gitmeye çalışacağız. Yaptığımız antrenmanlarda hepinizin kazanmaya olan inancı beni heyecanlandırıyor. Aynı isteği sahada da görmek istiyorum" diye konuştu.



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