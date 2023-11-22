Abdullah Avcı'nın transfer stratejisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transfer döneminde oyunu hızlandırabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimlerin transfer edilmesini istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdullah Avcı'nın transfer stratejisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2023 12:34
Trabzonspor Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer gelişmelerini çok yakından takip ediyor.

Avcı'nın scout ekibiyle de takviyeler için bir değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi. "Oyun ve oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerek. Maç kazanıyoruz ancak zor kazanıyoruz" diyen başarılı taktisyen, oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti.

Avcı'nın orta sahada Marek Hamsik tarzında bir oyuncu istemesi beklenirken, savunma bölgesini de güçlendireceği belirtildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery