Abdullah Avcı'nın transfer stratejisi!

Trabzonspor Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer gelişmelerini çok yakından takip ediyor.
Avcı'nın scout ekibiyle de takviyeler için bir değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi. "Oyun ve oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerek. Maç kazanıyoruz ancak zor kazanıyoruz" diyen başarılı taktisyen, oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti.
Avcı'nın orta sahada Marek Hamsik tarzında bir oyuncu istemesi beklenirken, savunma bölgesini de güçlendireceği belirtildi.
Avcı'nın scout ekibiyle de takviyeler için bir değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi. "Oyun ve oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerek. Maç kazanıyoruz ancak zor kazanıyoruz" diyen başarılı taktisyen, oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti.
Avcı'nın orta sahada Marek Hamsik tarzında bir oyuncu istemesi beklenirken, savunma bölgesini de güçlendireceği belirtildi.
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