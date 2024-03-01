Abdullah Avcı'nın hayali kupa

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'i 1-0 ile saf dışı bırakan Trabzonspor, kulüp tarihindeki 10'uncu Türkiye Kupası hedefine bir adım yaklaşırken, Abdullah Avcı ise bir ilki yaşamak istiyor.
Teknik adamlık kariyerinde bordo-mavili ekiple ilk kez 2 Süper Kupa ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Avcı, Türkiye Kupası'nı müzeye getirmeyi hedefliyor.
Tecrübeli teknik adam maçın ardından da oyuncularına, "Sezonu kupayla tamamlamak için bir adım daha attık ve bu kupayı en çok biz istiyoruz" dedi. Avcı'nın bu sözlerine futbolcular da alkışlarla karşılık verdi.
Teknik adamlık kariyerinde bordo-mavili ekiple ilk kez 2 Süper Kupa ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Avcı, Türkiye Kupası'nı müzeye getirmeyi hedefliyor.
Tecrübeli teknik adam maçın ardından da oyuncularına, "Sezonu kupayla tamamlamak için bir adım daha attık ve bu kupayı en çok biz istiyoruz" dedi. Avcı'nın bu sözlerine futbolcular da alkışlarla karşılık verdi.
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