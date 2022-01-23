Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçı mesajı

Süper Lig'de bugün Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor'da keyifler yerinde. Bir maçlık cezası dolan ve takımın başında sahaya çıkacak olan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına kritik maç öncesi önemli uyarılarda bulundu.



Avcı, idmanlardaki çalışmalarını Galatasaray karşısında sahada görmek istediğini belirterek, "Bir mücadele veriyoruz ve sonunda başarılı olmak istiyorsak verebileceğimiz neyse onu en üst limitten vermeliyiz. Çok büyük fedakarlıklarla buraya kadar geldik ama bundan sonrası daha büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Galatasaray karşısında o inancı ve arzumuzu sahada görmek istiyorum" dedi.



Bordo-mavili oyuncular da Avcı'ya galibiyet sözü verdi.



FIRTINA BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMİYOR



Trabzonspor bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda hiç kaybetmedi. Sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, 3 maçta 7 gol attı ve kalesinde de 4 gol gördü.



SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR



Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un (1 maçı eksik) 9 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor, bugün G.Saray'ı yenerek önemli bir engeli geçmek istiyor. Ligdeki son iki maçında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile de sahasında 1-1 berabere kalan bordomavililer bugün de 3 puan alamazsa, bu sezon ilk kez art arda 3 maçta puan kaybetmiş olacak.





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