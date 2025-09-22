22 Eylül
Abdullah Avcı için sürpriz iddia; 23 yıllık kariyerinde bir ilk!

Trabzonspor ile yollarını ayırdığı Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmayan teknik direktör Abdullah Avcı'ya yurt dışından talip çıktı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, 23 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşayabilir.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdullah Avcı için sürpriz iddia; 23 yıllık kariyerinde bir ilk!
Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve yaklaşık 1 yıldır yeşil sahalardan uzak kalan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerine sürpriz bir takımın başında dönüş yapabilir.

Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 62 yaşındaki çalıştırıcıya yurt dışından talip çıktı.

AL-AHLY, ABDULLAH AVCI'NIN PEŞİNDE


Jose Riveiro ile yollarını ayıran Mısır ekibi Al-Ahly'nin, Abdullah Avcı'nın peşinde olduğu belirtildi. Kooora'nın geçtiği habere göre Avcı, Al-Ahly'nin üç adayından biri konumunda.

DİĞER ADAYLAR

Ligde son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Mısır kulübü Al-Ahly, İspanyol teknik direktör José Ribeiro'nun görevine son vermişti. Bu hafta içi yeni hocasını açıklaması beklenen ve takımı yine yabancı bir hocaya emanet etmek isteyen Al-Ahly'de Abdullah Avcı'nın yanı sıra Rui Vitoria ve Ramon Diaz'ın da diğer teknik direktör adayları olduğu haber detayında yer aldı.

KESİN KARAR BU HAFTA VERİLECEK

Öte yandan haberde, Al-Ahly yönetiminin teknik direktörle ilgili nihai kararını bu hafta vereceği ifade edildi.

TREZEGUET'İN DE TAKIMI

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan öğrencisi olan Mahmoud Trezeguet de Al-Ahly'de forma giyiyor.

KARİYERİNDE İLK OLACAK

Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı 25 yıllık kariyerinde ilk kez yurt dışında görev yapacak. Al-Ahly aldığı kötü sonuçların ardından ligde 6 maçta 9 puan ile 10.sırada bulunuyor.

ABDULLAH AVCI'NIN KUPA KARNESİ

Teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında İstanbulspor U21 takımında başlayan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde Trabzonspor ile 3 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Avcı, bordo-mavililerle 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında da Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
