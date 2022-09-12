AVCI: "HATALARIN BEDELİ AĞIR OLDU"

"UZAKTAN ŞUT ATMAYA ÇEKİNMEYİN"

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Spor Toto Lig'de zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde oyuncularına uyarılar yaptı."Hataların bedeli ağır oldu. Artık gerçek Trabzonspor'u herkese izletmeliyiz" diyen Avcı, "Evet, tüm kulvarlar zor olabilir, rakipler de güçlü olabilir ama bunların hiçbiri bahane olamaz. Biz kaliteli bir takımız. Ferencvaros maçı geride kaldı. Şimdi önümüze bakmalıyız" ifadelerini kullandı.Sahada diri, birbiriyle yardımlaşan ve daha fazla boş koşu yapan bir Trabzonspor olması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Daha fazla rakibin arkasına ve kenarlardan ceza sahasının içindeki hedefe doğru paslar atmalıyız. Kaliteli ayaklara sahibiz. Uzaktan şut çekmekten de geri durmayın. Fark yaratın. Gerçek Trabzonspor'u artık herkese izletmeliyiz" diye konuştu.