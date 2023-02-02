Abdullah Avcı: 'Galatasaray'ı yenmek istiyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.



Avcı, "Bütününde bence iyi bir oyun. Daha erken kopabilirdi. Sona kaldı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada maç kaybetmememizin en büyük etkenlerinden biri Trabzonspor taraftarıdır. Transferde değil, onlara ihtiyacımız var. Pozitif baskılarına devam etsinler, edeceklerdir de. 36 maçtır bu rekorları onlarla kırdık. İyi bir maç kazandık. Daha erken kopabilirdi. Oyuncu kadromuz bu, bunlarla yapabiliyoruz. Rakibe başarılar diliyoruz." dedi.



Taraftara mesaj gönderen deneyimli teknik adam, "Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor, onlarla birlikte yaptık. Onlarla birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.



GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



"Trabzonspor maç kazandıkça yarışın içinde olmak isteyecektir." diyen Avcı, maç içerisinde yaşanan sakatlıklarla ilgili, "Bilgi alacağız. Devre arasındaki değişiklikler mecburi oldu. Bartra'nın kasığında problem var. Abdülkadir'in baş dönmesi oldu. Eren de yarın belli olacak." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin topa sahip olarak oyun kuran bir takım olduğunu ve bunu önlemeyi planladıklarını belirterek, "Bunun için baskıları doğru ve şiddetli yaptık. Merkezden direkt topları kazanıp oynadık. 45 dakika oyun istediğimiz gibi gitti. Sayılmayan goller oldu. Uzatmanın 7-8 dakikalık bölümünde yaşadığımız sıkıntılar vardı. Devreye 1-0 önde girdik." dedi.



İkinci yarıya Bartra'nın kasık ağrısı, Abdülkadir Ömür'ün de başının dönmesiyle mecburen iki değişiklik yaparak başladıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:



"Oyun formasyonunda değişiklik yaptık. İkinci yarı da pozisyonlar yakaladık. Topa biraz daha fazla sahip olabilirdik ama rakibin sahaya dağılımı iyiydi. Çok pozisyon vermedik ama daha önceden maçı koparabilirdik. Son dakikada attığımız golle 2-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 36 maçtır sahamızda maç kaybetmiyoruz. Burada en büyük etkenlerden biri Trabzonspor taraftarı. Bize inanılmaz destek veriyorlar. 'Transfere ihtiyacımız yok, taraftara ihtiyacımız var' dedik. 27 ay koşulsuz destek verdiler, şampiyonluk yaşadık, istatistik rekorları kırdık. Onların duygularını anlıyoruz. Gomez, Trezeguet, Djaniny gol kaçırdı. Taraftar duygusunu anlıyorum. Oyun olarak da bu oyunculardan faydalandık. Gol kaçırdık ama maç bittiği zaman değerlendirmesini biz, oyuncu, taraftar, medya yapıyoruz. Bitsin ondan sonra yaparız. Bizim önümüzde duran Türkiye Kupası, Konferans Kupası var. Yüksek enerji ve özgüven açısından bu maçlar önemli."



"HAMSIK İLE YEMEK YİYECEĞİZ"



Sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in durumuna ilişkin de Avcı, şu ifadeleri kullandı:



"Hamsik, hem Dünya futbolu hem Trabzonspor tarihinin özel oyuncusu, insanı. Yaş ilerlerken müthiş profesyonel olmasına karşın böyle sakatlıklar oluyor. MR, çekildikten sonra 4-6 hafta tedavi ve çalışma sürecine ihtiyacı olacaktı. İlk hafta tedavi, buz ve dinlenme dönemi olacak, 2-3 gün izin istedi. Ben '7-8 gün git. 1 hafta sonra gel' dedim. Saç stilini değiştirdiğini bilmiyorum. Döndükten sonra beraber ne yapmak istediğiyle alakalı biz ona yardımcı olacağız. Trabzonspor, ondan her türlü faydalanmak ister. Oynayacaksa da, bırakacaksa antrenör olarak vizyon, deneyimi olarak ondan faydalanmak ister. Geldikten sonra yemek yiyeceğiz. Ondan sonra sağlıklı bir karar veririz."



GALATASARAY MAÇI



Avcı, hafta sonu Galatasaray ile deplasmanda oynayacaklara maça ilişkin ise, "Galatasaray, istim üzerinde çok iyi gidiyorlar. Enerjileri son derece iyi ve bu şekilde devam ediyorlar. O maçın senaryosu, anı, dakikası çok farklı olacak. Bir önceki maçlarda karşılaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun zamandır kazanıyorlar. Biz de gidip kazanmak istiyoruz. Umarım biz de iyi sonuçla oradan kazanarak döneriz." ifadesini kullandı.



