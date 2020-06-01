"Abdullah Avcı, Fenerbahçe için hazır!"

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, sarı-lacivertliler için yeni bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
'Abdullah Avcı, Fenerbahçe için hazır!'
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01 Haziran 2020 12:18
Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimler değişmiyor. Son dönemde Nenad Bjelica ve Erol Bulut öne çıkarken, yeni iddialar da ortaya atılmaya başladı.

Sezona başladığı Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı konusunda gelişmeler olduğu ileri sürülürken, Emre Belözoğlu'nun tecrübeli teknik adamla sürekli temas halinde olduğu kaydedildi.

Hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Bjelica ile anlaşma sağlanamaması durumunda Erol Bulut ile birlikte Avcı'nın öne çıktığı belirtildi. Beşiktaş'ta yaşadığı hayal kırıklığının ardından tekrar Süper Lig'e dönmek isteyen Avcı'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Tecrübeli hocanın, gelecek gelecek sezon sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre ile konuşmalarında da takımı çalıştırmak için hazır olduğunu ilettiği de vurgulandı.

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