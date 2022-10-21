Abdullah Avcı'dan uyarı: 'Mücadeleyi bırakmayın'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Maçın hazırlıklarını sürdüren Fırtına'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularını mental olarak hazırlamaya çalışıyor.



Yoğun maç trafiğine yeniden gireceklerini belirten Avcı, "Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Sizlerden istediğim takım arkadaşınız için hareket etmeniz. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız" diyerek futbolcularını Sivas ve sonrasında Avrupa Ligi'ndeki kritik Kızılyıldız maçlarına hazır hale getirmeyi amaçlıyor.



HEDEF: NAMAĞLUP 30. MAÇ



Öte yandan Trabzonspor, sahasında 591 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, Sivas karşılaşmasında alacağı puan ya da puanlarla iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkarmak istiyor.



Fırtına, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu süreçte oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.





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