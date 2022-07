Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-0 kaybedilen Torino maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Taraftarın desteğine değinen Avcı, "Taraftara değinmek lazım, onlar her yerde bizimle beraberler. Bir an olsun yalnız bırakmıyorlar. Geçen sene yaşadıkları mutluluklarını yüzlerinden görebiliyoruz. Bunları görmek bize yeni motivasyon sağlıyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Trabzonspor taraftarı böyle. Onlar pozitif enerjilerini verince, güzel şeyler yaptık. O hikayeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmayı değerlendiren başarılı teknik adam, "Rakip bizden daha iyi fizik olarak. Böyle durumlarda topa sahip olmamız gerekiyor. Rakibin saha dağılımı da iyi, 3-4-3 oynuyorlar. Topa daha fazla sahip olup bizi yordular. Ama bireysel hatalardan 2 gol yedik, ikinci yarıda da bireysel hata oldu. Onların yaptıklarını biz cezalandıramadık. Bence ikinci yarısında olumlu şeyler de vardı. Bunlar oyunun içinde var. 3. maçı oynadık, süreleri adım adım artıyoruz. Bu maçları oynamak, Sivas maçı öncesi olumlu olarak ders. Buna göre hazırlanacağız. Bence güzel bir test maçı oldu. Trabzonspor tabii ki her maç kazanmak ister ama bunlar hazırlık maçları. Daha iyisini görebilmek için var." dedi.



Transfer çalışmaları da sorulan Abdullah Avcı, "Transfer kolay olmuyor. Geçen yıldan beri önemli şeyler yapıyoruz. Sağ stoper konusunu söyledik, çalışma yapılıyor. Görüşmeler devam ediyor bu anlamda. Mevcutta da geçen seneden burada oynayan 3-4 kişi var. Oraya transfer yapacağız. Diğer bölgelerde ise duruma, ihtiyaca veya fırsata göre değerlendireceğiz. Kaliteli ve rekabete uygun oyuncu grubum da var. Belki bazı bölgelerde sayısal olarak eksik ama birbirini tamamlayan oyuncular da var." diye konuştu.



Deneyimli teknik adam, son olarak kampın iyi gittiğini belirtirken, Torino maçında sakatlanan Eren Elmalı'nın durumunu bilmediğini ancak ciddi bir şey beklemediğini söyledi.





