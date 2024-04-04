Abdullah Avcı'dan TFF'ye eleştiri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Galibiyetle döndüğümüz için son derece mutluyum. Oyuna iyi başladık, rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. Onlar her maç final gibi bakıyorlar. Bizim de üçüncülük şansımız var. Oyuna iyi başladık, harika bir gol oldu. Oyun plandığımızın dışına çıktı. Konyaspor topa daha fazla sahip oldu, bizim daha agresif savunma yapmamız lazımdı. Buna biraz uzak kaldık. İkinci yarıda penaltı golüyle 2-0 öne geçtik. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu, kenar ortasından gol yedik. Çok pozisyon vermediğimiz bir maç oynadık. Ama daha agresif olabilirdik. Rabibi geriye doğru ittirebilirdik. Oyuncularımı, lig üçüncülüğü için attıkları adımdan dolayı, özellikle yaşanan süreçten sonra, galibiyetle dönmek ve böyle bir deplasmanda galibiyetle dönmek son derece önemli" dedi.
TFF'YE ELEŞTİRİ
TFF'bin fikstür planlamasını eleştiren Avcı, "17 gün sonra maç oynandı. Bundan sonraki maç 9 gün sonra. Futbolda ritimleri bu şekilde yakalamak kolay olmuyor. TFF, özellikle sezon başı planlamayı yaparken bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Planlama bu anlamda çok doğru gitmiyor. Önümüzdeki sene için ricam, daha dikkat edilmesi. 26 günde ikinci maça çıkacağız. Bu çok sağlıklı bir durum değil." açıklamasını yaptı.
ORSIC AÇIKLAMASI
Sakatlığını atlatan Orsic ile ilgili deneyimli çalıştırıcı, "Orsic bugün oyuna girdi, o bizi mutlu etti. Kazandık, böyle bir haftadan sonra kazanmak son derece önemli. Trabzonspor her zaman varlığını hissettirmiştir, güçlüdür, futbol adına önemli işler yapmıştır, kupalar, şampiyonluklar kazanmıştır. Buna da devam edecektir. Üçüncülük için önemli bir adım attık." ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı son olarak, "Taraftarımız bizim için çok etkili. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bununla ilgili kulüp bir şeyler konuşacaktır. Teknik direktör sahanın dışına çıkmak gibi bir durumum olmadığını düşünüyorum. Bunu ben sadece dışarıdan takip ediyorum. Sorumluluk sahibi insanların dilini ve üslubunu değiştirlerse, biz bu oyunun yine güzel tarafına dönebiliriz. Ben yine bu tarafından bakacağım" şeklinde konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin ligde üçüncülük olduğunu ve bunun için mücadele ettiklerini vurguladı.
Maç içinde rakibe çok fazla fırsat vermediklerinin altını çizen Avcı, "İkinci yarıda yakaladığımız penaltı ile farkı 2'ye çıkardık. Rakip artık tamamen riskleri aldı. Kenar ortalar yaptı. Pozisyonda da bir formasyon değişikliği yaptık. Son bölümde top rakipteyken iki stoperin arasına soktuk. Tamamen bir beşliye döndük. 5-4-1'e döndük. Kenar ortası çok fazla gelmeye başladı. Sonra Fountas oyuna girip harika bir vuruş yaptı. Üçüncülük hedefi doğrultusunda kazandığımız için son derece mutluyuz. Bugün kazanmayı hak ettik. Harika goller oldu. Harika bir galibiyet oldu." diye konuştu.
Avcı, maç başında oyuncularının protestosuna ilişkin soruya da "Abdullah hoca ve ekibi bu zamana kadar oyunun içinde kalıp, oyunu ve oyuncuyu geliştirmekle ilgili bir ifade kullandım. Bu süreç böyle devam edecek. Bütün yaşanan olaylarla ilgili bunu söylüyorum ama hiçbir şekilde bu bizde başlık veya manşet olmuyor. Futbolun bütün paydaşları sizler, bizler, teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, başkanlar, dilimizi, üslubumuzu değiştirmediğimiz sürece kalbimizi, gönlümüzü de değiştiremeyeceğiz. Sorumluluk sahibi insanlar, sorumlu davranacaklar. Dillerini, üsluplarını değiştirirlerse o zaman her şey daha güzel olacak." cevabını verdi.
Kaleci Uğurcan Çakır'ın tribünlerce protesto edildiğinin hatırlatılması üzerine Avcı, "Uğurcan Çakır, Avrupa Şampiyonası'na gitmiş, milli takımın kalecisidir. Bunlara cevap vermek istemiyorum. Uğurcan'ın yaptığı bir yanlış varsa onu zaten kendisiyle konuşurum. Her yerde aynı şekilde milli takım kalecisi böyle bir şeyle karşılaşabiliyorsa bu da çok sağlıklı bir durum değil. Oyunu konuşursak daha iyi olur. Bu oyunu artık senelerdir konuşamıyoruz. Gelişemiyoruz. Tribünler niye boş, zeminler niye bozuk, takvim niye böyle? Bunları konuşmayacak mıyız? Bu tarafından konuşmamız lazım. Bu oyunu geliştirmeye, içinde olmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.
Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Galibiyetle döndüğümüz için son derece mutluyum. Oyuna iyi başladık, rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. Onlar her maç final gibi bakıyorlar. Bizim de üçüncülük şansımız var. Oyuna iyi başladık, harika bir gol oldu. Oyun plandığımızın dışına çıktı. Konyaspor topa daha fazla sahip oldu, bizim daha agresif savunma yapmamız lazımdı. Buna biraz uzak kaldık. İkinci yarıda penaltı golüyle 2-0 öne geçtik. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu, kenar ortasından gol yedik. Çok pozisyon vermediğimiz bir maç oynadık. Ama daha agresif olabilirdik. Rabibi geriye doğru ittirebilirdik. Oyuncularımı, lig üçüncülüğü için attıkları adımdan dolayı, özellikle yaşanan süreçten sonra, galibiyetle dönmek ve böyle bir deplasmanda galibiyetle dönmek son derece önemli" dedi.
TFF'YE ELEŞTİRİ
TFF'bin fikstür planlamasını eleştiren Avcı, "17 gün sonra maç oynandı. Bundan sonraki maç 9 gün sonra. Futbolda ritimleri bu şekilde yakalamak kolay olmuyor. TFF, özellikle sezon başı planlamayı yaparken bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Planlama bu anlamda çok doğru gitmiyor. Önümüzdeki sene için ricam, daha dikkat edilmesi. 26 günde ikinci maça çıkacağız. Bu çok sağlıklı bir durum değil." açıklamasını yaptı.
ORSIC AÇIKLAMASI
Sakatlığını atlatan Orsic ile ilgili deneyimli çalıştırıcı, "Orsic bugün oyuna girdi, o bizi mutlu etti. Kazandık, böyle bir haftadan sonra kazanmak son derece önemli. Trabzonspor her zaman varlığını hissettirmiştir, güçlüdür, futbol adına önemli işler yapmıştır, kupalar, şampiyonluklar kazanmıştır. Buna da devam edecektir. Üçüncülük için önemli bir adım attık." ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı son olarak, "Taraftarımız bizim için çok etkili. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bununla ilgili kulüp bir şeyler konuşacaktır. Teknik direktör sahanın dışına çıkmak gibi bir durumum olmadığını düşünüyorum. Bunu ben sadece dışarıdan takip ediyorum. Sorumluluk sahibi insanların dilini ve üslubunu değiştirlerse, biz bu oyunun yine güzel tarafına dönebiliriz. Ben yine bu tarafından bakacağım" şeklinde konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin ligde üçüncülük olduğunu ve bunun için mücadele ettiklerini vurguladı.
Maç içinde rakibe çok fazla fırsat vermediklerinin altını çizen Avcı, "İkinci yarıda yakaladığımız penaltı ile farkı 2'ye çıkardık. Rakip artık tamamen riskleri aldı. Kenar ortalar yaptı. Pozisyonda da bir formasyon değişikliği yaptık. Son bölümde top rakipteyken iki stoperin arasına soktuk. Tamamen bir beşliye döndük. 5-4-1'e döndük. Kenar ortası çok fazla gelmeye başladı. Sonra Fountas oyuna girip harika bir vuruş yaptı. Üçüncülük hedefi doğrultusunda kazandığımız için son derece mutluyuz. Bugün kazanmayı hak ettik. Harika goller oldu. Harika bir galibiyet oldu." diye konuştu.
Avcı, maç başında oyuncularının protestosuna ilişkin soruya da "Abdullah hoca ve ekibi bu zamana kadar oyunun içinde kalıp, oyunu ve oyuncuyu geliştirmekle ilgili bir ifade kullandım. Bu süreç böyle devam edecek. Bütün yaşanan olaylarla ilgili bunu söylüyorum ama hiçbir şekilde bu bizde başlık veya manşet olmuyor. Futbolun bütün paydaşları sizler, bizler, teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, başkanlar, dilimizi, üslubumuzu değiştirmediğimiz sürece kalbimizi, gönlümüzü de değiştiremeyeceğiz. Sorumluluk sahibi insanlar, sorumlu davranacaklar. Dillerini, üsluplarını değiştirirlerse o zaman her şey daha güzel olacak." cevabını verdi.
Kaleci Uğurcan Çakır'ın tribünlerce protesto edildiğinin hatırlatılması üzerine Avcı, "Uğurcan Çakır, Avrupa Şampiyonası'na gitmiş, milli takımın kalecisidir. Bunlara cevap vermek istemiyorum. Uğurcan'ın yaptığı bir yanlış varsa onu zaten kendisiyle konuşurum. Her yerde aynı şekilde milli takım kalecisi böyle bir şeyle karşılaşabiliyorsa bu da çok sağlıklı bir durum değil. Oyunu konuşursak daha iyi olur. Bu oyunu artık senelerdir konuşamıyoruz. Gelişemiyoruz. Tribünler niye boş, zeminler niye bozuk, takvim niye böyle? Bunları konuşmayacak mıyız? Bu tarafından konuşmamız lazım. Bu oyunu geliştirmeye, içinde olmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.
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