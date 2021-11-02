Abdullah Avcı'dan futbol akademisine ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan futbol akademisine ziyaret
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02 Kasım 2021 18:19
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspor'un Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynadığı karşılaşmayı takip eden Avcı, daha sonra Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette altyapı antrenörleri ile bir araya gelen Abdullah Avcı, yenilenen teknik koşulları ve altyapı hakkında bilgi aldı.




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