Abdullah Avcı: 'Bu maçı unutun'

Son 4 resmi maçında gol dahi yemeden galibiyete uzanan Trabzonspor'un serisi Alanyaspor deplasmanında bitti.
İlk yarıda etkili bir futbol sergilemesine rağmen bitiricilik noktasında sıkıntı çeken ve 8. dakikada geriye düşüp, 38'de inanılmaz bir hatayla geriye düşen Trabzonspor sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılırken; teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından soyunma odasında takımına seslendi.
İlk yarıda hatta 60 dakikalık bölümde doğruları yaptıklarını belirten Avcı'nın "Fakat ilk atakta gol yiyoruz. İkinci gol zaten örneği yok. Anlık konsantrasyon kaybının bedeli ağır oluyor. Futbolda elbette böyle şeyler var ancak Trabzonspor hiçbir şartta pes etmemeli. Skor ne olursa olsun. Çevirmek adına daha fazlasını yapabilirdik. Pes etmeyi, mücadeleyi bırakmayı asla kabul etmem" dediği öğrenildi.
Bu maça takılmamaları gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı "Lig ve kupadaki hedefler önümüzde duruyor. Her şey bize bağlı. Bu maçı unutun. Telafi etme şansımız var. Önce Karagümrük sonra Fenerbahçe. Üst üste 2 maçı evimizde oynayacağız ve inanıyorum ki gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.
İlk yarıda etkili bir futbol sergilemesine rağmen bitiricilik noktasında sıkıntı çeken ve 8. dakikada geriye düşüp, 38'de inanılmaz bir hatayla geriye düşen Trabzonspor sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılırken; teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından soyunma odasında takımına seslendi.
İlk yarıda hatta 60 dakikalık bölümde doğruları yaptıklarını belirten Avcı'nın "Fakat ilk atakta gol yiyoruz. İkinci gol zaten örneği yok. Anlık konsantrasyon kaybının bedeli ağır oluyor. Futbolda elbette böyle şeyler var ancak Trabzonspor hiçbir şartta pes etmemeli. Skor ne olursa olsun. Çevirmek adına daha fazlasını yapabilirdik. Pes etmeyi, mücadeleyi bırakmayı asla kabul etmem" dediği öğrenildi.
Bu maça takılmamaları gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı "Lig ve kupadaki hedefler önümüzde duruyor. Her şey bize bağlı. Bu maçı unutun. Telafi etme şansımız var. Önce Karagümrük sonra Fenerbahçe. Üst üste 2 maçı evimizde oynayacağız ve inanıyorum ki gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.
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