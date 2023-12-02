Abdullah Avcı, Bjelica'yı yakalıyor

Sivas'taki puan kaybını Kayseri mücadelesi ile telafi etmek isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımına da motivasyon turları yapıyor.
Sarı-kırmızılı takımı devirmeleri halinde Nenad Bjelica'nın 8 maçta ulaştığı 12 puanı, 6 karşılaşmada 14 puana ulaşarak geçecek deneyimli çalıştırıcı, ekibinin üst sıralara daha da yaklaşmasını hedefliyor.
Oyuncuları ile mini toplantılar yapan Avcı, 90 dakika boyunca oyundan kopmamalarını istedi.
Sarı-kırmızılı takımı devirmeleri halinde Nenad Bjelica'nın 8 maçta ulaştığı 12 puanı, 6 karşılaşmada 14 puana ulaşarak geçecek deneyimli çalıştırıcı, ekibinin üst sıralara daha da yaklaşmasını hedefliyor.
Oyuncuları ile mini toplantılar yapan Avcı, 90 dakika boyunca oyundan kopmamalarını istedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU