Abdullah Avcı, Bjelica'yı yakalıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'u mağlup etmeleri halinde puan olarak Nenad Bjelica'yı yakalayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, Bjelica'yı yakalıyor
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02 Aralık 2023 13:38
Sivas'taki puan kaybını Kayseri mücadelesi ile telafi etmek isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımına da motivasyon turları yapıyor.

Sarı-kırmızılı takımı devirmeleri halinde Nenad Bjelica'nın 8 maçta ulaştığı 12 puanı, 6 karşılaşmada 14 puana ulaşarak geçecek deneyimli çalıştırıcı, ekibinin üst sıralara daha da yaklaşmasını hedefliyor.

Oyuncuları ile mini toplantılar yapan Avcı, 90 dakika boyunca oyundan kopmamalarını istedi.

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