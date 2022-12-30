Abdullah Avcı: '4 günde ne değişti!'

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Bordo-Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası soyunma odasında oyuncularına sert bir konuşma yaptı.



Akyazı'da Fenerbahçe 'yi devirip, Dünya Kupası arasından moralli dönen Trabzonspor'da rüzgar tersine döndü. Bordo-Mavililer, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Karagümrük karşısında sezonun en ağır yenilgilerinden birini aldı, sahadan 4-1'lik skorla ayrıldı. Basın toplantısında "Hayatımın en kötü maçlarından biriydi. 10'a 10 oynadığımız bölümde bile hiç tepki vermedik. Şık olmadı" diyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, soyunma odasında da takıma sert bir konuşma yaptığı öğrenildi.



Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe maçında neyi doğru yaptıysak, bu kez tam tersiydi. 4 günde ne oldu! Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile reaksiyon göstermedik, sadece izledik. Sonuç bir kenara Trabzonspor'a bu görüntü hiç yakışmıyor. Herkes kendine gelsin. Biz şampiyon takımız ve bu şekilde davranamayız" dedi.



Neşteri vuracak



Olimpiyat Stadı'nda ikinci yarıda yaptığı değişikliklerden sıfır katkı gören Abdullah Avcı, 5 Ocak'taki Giresunspor maçında kadroya neşter vurmaya hazırlanıyor. Başarılı teknik adamın, Naci Ünüvar, Enis Bardhi, Umut Bozok gibi isimleri takıma monte edeceği öğrenildi.



