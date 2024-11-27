Abdülkerim Bardakcı: "En büyük favorilerden birisiyiz"

Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları AZ Alkmaar maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Abdülkerim Bardakcı: 'En büyük favorilerden birisiyiz'
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27 Kasım 2024 22:59
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

AZ Alkmaar ile oynayacakları maç hakkında konuşan Bardakcı, "Zor maç olacağını biliyoruz ama hafta boyunca çok ciddi hazırlıklar yaptık. Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz. Herkes biliyor ki biz bu turnuvanın en büyük favorilerinden birisiyiz. İnşallah kazanarak adım adım devam etmek istiyoruz." dedi.

Takım arkadaşı Davinson Sanchez hakkında konuşan başarılı savunmacı "Davinson çok kaliteli çok iyi bir oyuncu ama bizim bütün stoperlerimiz üst kalitede. Onunla oynamaktan zevk alıyorum, umarım uzun yıllar birlikte oynarız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
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