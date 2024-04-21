Abdülkerim Bardakcı: "Bu seriye devam etmek istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Pendikspor maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı: 'Bu seriye devam etmek istiyoruz'
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21 Nisan 2024 21:22
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, gol attığı Pendikspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim Bardakcı "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kazandık, mutluyuz. Seriye devam etmek istiyoruz." dedi.

Abdülkerim Bardakcı ayrıca "Çok çalışıyorum yan toplar üzerine. Sene başı kendime 8 gol hedefi koymuştum. 1 gol kaldı. İnşallah kalan maçlarda da gol atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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