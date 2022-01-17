Abdulkadir Parmak, transfer sürecini anlattı

Kayserispor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak transferinde en önemli unsurun Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve teknik direktör Karaman'ın kendisini ikna etmesi ve istemesi olduğunu anlattı.



Sarı-kırmızılı ekibin hedeflerinin, kendi hedefleri ile aynı ölçüde olduğunu kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, "O yüzden Kayserispor'u seçtim. 4-5 kulüp daha vardı ama hedeflerimde önemli olan kulüp Kayseri'ydi. Beni çok isteyen başkanıma buradan teşekkür ediyorum, hocama da teşekkür ediyorum. Mutluyum, inşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. İyi yol katedeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Medipol Başakşehir maçına değinen Abdulkadir Parmak, "Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Üst taraflara oynamak istiyorsak bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Takım bunun bilincinde zaten. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.









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