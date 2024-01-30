Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye uçtu!

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, Hull City ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye uçtu!
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30 Ocak 2024 08:58
Son güncelleme 30 Ocak 2024 09:17
Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşan Abdülkadir Ömür, İngiltere'ye gidiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Milli oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Hull City ve Trabzonspor, Abdülkadir Ömür transferi için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Abdülkadir Ömür ile ilgilendiklerini açıklamıştı. İşte Acun Ilıcalı'nın o sözleri; "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir meblağya transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor'da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz." 

 
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