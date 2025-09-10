ABB FOMGET, Saraybosna'dan beraberlikle döndü!

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ilk maçında SFK 2000 Saraybosna ile 0-0 berabere kaldı.

calendar 10 Eylül 2025 22:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, deplasmanda Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Teknik direktörlüğünü Hasan Vural'ın yaptığı ABB FOMGET, UEFA Avrupa Kupası'ndaki ilk maçına başkent Saraybosna'da çıktı.

ABB FOMGET, karşılaşmaya Mariasun, Maria Alves, Heidi Ruth, Gülbin Hız, Rafa Sudre, Blerta Smaili, Suliat Abideen, Ana Dias, Milica Mijatovic, Nayeli Rangel ve Armisa Kuc'tan oluşan 11'le başladı.

Asim Ferhatovic Hase Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu maçın rövanşı, 18 Eylül Perşembe günü Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak.

