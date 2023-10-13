A Milli Takım kadrosunda değişiklik!

A Milli Takım'da Doğan Alemdar, Konya'daki kamptan ayrıldı. Alemdar, Ümit Milli Takım kampına katılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2023 23:19
A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik yaşandı.

TFF, Doğan Alemdar'ın Ümit Milli Takım kadrosuna dahil olacağını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kalecimiz Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dâhil edildi.

A ve Ümit Millî Takım aday kadroları belirlenirken yapılan planlamaya istinaden, A Millî Takım'ın Konya'daki kampından ayrılan Doğan, Ümit Millî Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacak."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery