31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
22:00
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
16:00
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
16:00
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
19:00
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
19:00
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
19:30
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
17:00
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
19:45
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
17:00
31 Mayıs
Moss-Start
17:00
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
17:00
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
17:00
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
17:00
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
17:00
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
15:00
31 Mayıs
Haka-VPS
17:00
31 Mayıs
Oulu-SJK
17:00
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
19:00
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-260'
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
12:00
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
16:00
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
16:00
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
16:00
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
16:00
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
13:00
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
13:00

A Milli Takım, İstanbul'da toplanıyor

ABD'de kamp yapacak A Milli Futbol Takımı, yarın saat 16.00'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

calendar 31 Mayıs 2025 10:27 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 10:30
Haber: FIBA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım, İstanbul'da toplanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran Pazar günü İstanbul'da toplanacak.

Eleme hazırlıkları kapsamında ABD'de kamp yapacak ay-yıldızlı ekibe davet edilen futbolcular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.


İlk antrenmanını 2 Haziran Pazartesi günü tesislerde gerçekleştirecek A Milli Takım, akşam saatlerinde ABD'nin Boston kentine gidecek.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'te başlayacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.