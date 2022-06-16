A Milli Takım, çeyrek finale yükseldi

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası B Grubu'nda ikinci maçında Yunanistan'ı 99-36 yenerek, çeyrek finale yükseldi.



Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Ahmet Efetürk, yaptığı açıklamada, turnuva sonuna kadar aynı ciddiyette maçlara çıkacaklarını ifade ederek, "Burada 14 ülke var. Kupayı almak için 5 maç kazanmamız gerekiyor. İyi bir başlangıç yaptık." dedi.



Milli oyuncu Mahsun İpekşen de Bosna Hersek'te kupayı kaldırmak istediklerini anlatarak, "Tek hedefimiz şampiyonluk. Kupa ile ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.





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